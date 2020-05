Reportage

Autriche: malgré le Covid-19, «Fridays For Future» continue le combat pour l’environnement

Audio 01:19

Des jeunes Autrichiens forment une chaîne humaine lors d'une marche pour le climat «Fridays For Future» devant la Chancellerie à Vienne en Autriche, le 3 janvier 2020 (image d'ilustration). ALEX HALADA / AFP

Texte par : Isaure Hiace

En Autriche, les jeunes du mouvement « Fridays For Future » continuent leur combat pour l’environnement, malgré la crise du coronavirus. Ils campent depuis mercredi dernier et jusqu’à ce mercredi devant la chancellerie à Vienne pour rappeler au gouvernement, alliance des conservateurs et des écologistes, que la crise climatique ne s’est pas arrêtée avec le coronavirus.