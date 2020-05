Coronavirus: le monde face à la pandémie mardi 12 mai

Reprise partielle de l’école en France, mesures drastiques pour entrer en Espagne et déconfinement régional en Russie. L’Europe, à l’image des autres continents, s’organisent pour relancer l’activité malgré la crainte d’une seconde vague.

En France : reprise des classes pour une petite partie des élèves

Ce mardi 12 mai était très attendu pour beaucoup de parents en France car il marquait un premier retour des élèves en classe. Une journée qui avait valeur de test dans le processus de déconfinement, car la décision de rouvrir les écoles n’était pas préconisée par le Conseil scientifique et crainte par certains élus. Un peu plus d’un million d’élèves sur un total de sept millions ont retrouvé les salles de cours ce mardi.

Une reprise qui ne signifie en aucun cas un retour à la normal pour ces élèves. Les gestes barrières et les mesures de protection destinées à éviter toute contamination sont légion. Et chaque école a dû s’organiser pour tenter de respecter un protocole inapplicable selon beaucoup. La rentrée s’effectue donc de manière différenciée selon les communes. Pour l’heure, trois niveaux sont privilégiés : la grande section de maternelle, les CP et les CM2. Seuls quinze élèves sont acceptés maximum par classe.

L’Espagne placera en quarantaine ceux qui entrent sur son territoire

Alors que le nombre de décès et de nouvelles contaminations continue de baisser en Espagne (594 nouveaux cas soit le chiffre le plus bas depuis deux mois), les autorités restreignent l’accès au territoire national en publiant ce mardi une ordonnance au Journal officiel.

Qu’importe s’il s’agit de résidents espagnols, de ressortissants espagnols ou de travailleurs transfrontaliers, qu’importe si les personnes proviennent de Thaïlande, d’Amérique latine ou des pays de l’Union européenne, entrer en Espagne va signifier automatiquement une mise en quarantaine, rapporte notre correspondant à Madrid, François Musseau. Dorénavant, le nouvel arrivant devra rester 14 jours dans une situation d’isolement. Il lui sera seulement permis de se rendre à un centre de soin, d’aller acheter de la nourriture ou des médicaments dans une pharmacie, et de toute façon il aura la stricte obligation de porter un masque chaque fois qu’il sortira de son domicile ou de l’hôtel où il est logé.

Alors que les chiffres des morts et des contagions ont beaucoup baissé depuis une semaine, et alors que le déconfinement est désormais une réalité dans la moitié du pays, les autorités espagnoles craignent ce qu’on appelle ici un repunte, c’est à dire une nouvelle propagation du Covid-19. Ces mesures de protection vis-à-vis de l’étranger s’inscrivent dans le cadre de cette politique de prudence et de précaution, car, selon les mots de Fernando Simon, le grand coordinateur des urgences sanitaires, nous ne voulons pas que s’écroule tout d’un coup tout ce que nous nous sommes efforcé à construire.

Dans le cadre de cette quarantaine : seules les sorties pour faire des courses alimentaires, se rendre dans des centres de soin ou dans des « situations de nécessité » seront autorisées. Quelques dérogations ont tout de même été mises en place : pour les chauffeurs routiers, les membres d'équipage d'avions et de bateaux, les travailleurs transfrontaliers ou encore le personnel médical venant dans le pays pour y travailler.

En Russie : début d’un déconfinement régionalisé

Alors que le nombre de cas ne cesse d’augmenter dans le pays (le porte-parole de Vladimir Poutine vient d’annoncer qu’il avait été testé positif et qu’il était soigné à l’hôpital), ce mardi marque le début d’un léger déconfinement en Russie. Pourtant avec 232 243 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, dont 10 899 enregistrés ce mardi, la Russie serait désormais le deuxième pays comptant le plus de malades (selon un décompte de l’AFP basé sur des données officielles), même si la mortalité, officiellement, reste très faible avec 2 116 morts. Depuis ce mardi, chaque région a le pouvoir de lever certaines restrictions.

La capitale russe, principal foyer de l'épidémie, a quant à elle prolongé le confinement jusqu'au 31 mai (à l’exclusion de l’industrie et des chantiers qui ont repris ce mardi). Et dans le cadre de cette prolongation du confinement, le port du masque et de gants de protection est désormais obligatoire à Moscou dans les transports en commun et les lieux publics fermés.

L’appel à l’aide des artistes belges

A l’image de ce qui se passe dans d’autres pays, le secteur de la culture en Belgique subit de plein fouet les conséquences de l’épidémie de coronavirus. Dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre Sophie Wilmès et au gouvernement, près de 300 artistes parmi lesquels Angèle, Cécile de France ou encore les frères Dardenne réclament « des mesures extraordinaires ».

Une situation suivit de près par la ministre de la Culture Bénédicte Linnard qui a confié ce mardi qu’il y avait déjà un accord entre Flamands et francophones pour « donner des perspectives de déconfinement au secteur ». « On espère ouvrir un petit peu la porte, pas toute grande encore, malheureusement. La culture est un métier de partage et quand on essaie de limiter la progression du virus, ça rend les choses plus compliquées », a quant à elle expliqué la Première ministre, avant d’ajouter : « On a l’intention de continuer à soutenir ce secteur et même de renforcer le soutien », sans pour autant évoquer « un revenu garanti » comme le réclame le collectif d’artiste signataire de cette lettre ouverte.

Réouverture partielle des mosquées en Iran durant trois nuits

Alors que le pays s’apprête à fêter l’un des moments les plus sacrés de l’année avec les célébrations de Laylat al-Qadr (« Nuit du Destin »), la 27e nuit du ramadan qui marque, selon la tradition musulmane, la nuit où les premiers versets du Coran ont été révélés à Mahomet, les autorités ont annoncé la réouverture des mosquées entre minuit et deux heures du matin pour trois des cinq prochaines nuits à compter de ce mercredi. Des mosquées qui étaient jusque-là fermées depuis le mois de mars afin de freiner la propagation du Covid-19 qui a durement touché le pays. Une annonce réalisée par le ministre de la Santé qui a tenu à rappeler que cela ne signifiait en aucun cas que le danger était écarté. « La plus grande erreur stratégique serait de penser que le coronavirus est terminé », a prévenu Saïd Namaki sur la télévision d'Etat, avant d’ajouter qu’à « tout moment, nous risquons de revenir à une mauvaise situation » à cause d'une « négligence ».

Appel à l’aide pour répondre à l’urgence en Palestine

L’UNRWA (l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) a réclamé ce mardi une aide supplémentaire pour répondre aux conséquences socio-économiques liées à l’épidémie du coronavirus dans les territoires palestiniens. Même si jusqu’à présent ces territoires ont été relativement épargnés, l’organisation lance cet appel car elle fait face depuis 2018 à un déficit chronique de financement. Une situation qui fait suite à la décision des Etats-Unis de mettre un terme à leur contribution pour cette agence des Nations Unies, alors que ce pays était jusqu’alors le principal contributeur.

La Syrie fabrique de la chloroquine

Après neuf années de guerre, le système de santé du pays est à bout de souffle, alors les autorités misent tout sur ce traitement. Des laboratoires pharmaceutiques syriens ont relevé le défi et en produisent, même si son efficacité est contestée.

Aux Etats-Unis : Elon Musk, le patron de Tesla, défit les autorités

Même en pleine épidémie de coronavirus, Elon Musk continue de faire les gros titres de la presse outre-Atlantique. Cette fois le sulfureux fondateur et patron de Tesla a annoncé sa décision de rouvrir son usine californienne, ce qui va à l’encontre des règles du comté d'Alamedaet (Etat de Californie). « Je serai dans les rangs avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit moi, et moi seul », a notamment déclaré le milliardaire sur les réseaux sociaux. Cette réouverture représente l’un des exemples les plus criants de la défiance qui règne aux Etats-Unis concernant les mesures prises dans le cadre du Covid-19.

D’ailleurs, Anthony Fauci, le plus haut responsable de la santé publique aux Etats-Unis et figure centrale du conseil scientifique à la Maison Blanche, met en garde solennellement les Américains devant le Sénat qu’une reprise trop rapide impliqueraient des « souffrances et des morts inutiles », rapporte le Washington Post.

L’Etat canadien pense enfin aux séniors

Critiqué depuis plusieurs semaines pour son manque d’investissement en faveur des personnes âgées, l’Etat fédéral canadien a finalement réagi et annoncé une aide pouvant évoluer entre deux cents et trois cents dollars canadiens (entre cent trente et deux cents euros). Une aide qui sera destinée à plus de six millions de personnes selon la ministre des Aînés, Deb Schulte. Si jusqu’à présent les travailleurs, les étudiants, les petites, moyennes et grandes entreprises avaient pu bénéficier d’une aide financière, les seniors étaient laissés de côté comme le dénonçaient certains partis d’opposition, à l’image du Bloc québécois.

L’Inde sacrifie son droit du travail pour relancer l'économie

En vue du déconfinement du pays prévu pour lundi prochain (bien que certains Etats ont déjà commencé, comme l’Uttar Pradesh), certains gouvernements régionaux ont pris les devants et annoncé de grandes réformes pour tenter de relancer au plus vite l’économie. Cinq États fédérés ont ainsi suspendu une grande partie du droit du travail en vigueur dans l’espoir que cela attirera davantage d’investissements, notamment en provenance de Chine. Des mesures qui représentent une régression dangereuse selon les syndicats.

Dans l’Etat du Gujarat, la journée de travail passera ainsi de huit à douze heures. Les entreprises de moins de 40 salariés dans l’Etat du Madhya Pradesh ne seront plus tenues de respecter les normes de sécurité industrielle, les nouvelles usines seront exemptées des règles basiques d’accès aux toilettes ou de congés payés, et enfin, elles n’auront plus besoin d’informer le ministère du Travail en cas d’accident du travail. Des réformes qui doivent encore être approuvées par le gouvernement fédéral.

Des projections économiques catastrophiques au Japon

L’industrie japonaise annonce des jours sombres, à commencer par le secteur automobile. C’est le cas du géant Toyota qui anticipe un effondrement de 79,5% de son bénéfice opérationnel sur son nouvel exercice 2020/21 démarré le 1er avril. Le groupe explique que cette chute sévère est directement liée au Covid-19. Selon ses calculs les ventes au niveau mondiale devraient baisser de 19,8%, pour un total de 24 000 milliards de yens (soit 206,8 milliards d'euros). Par ailleurs, Toyota n'a pas souhaité annoncer de prévision de bénéfice net annuel, en raison des incertitudes encore trop élevées à l'heure actuelle.

Honda, l’autre géant du secteur, est tout aussi pessimiste. Selon un communiqué, la marque devrait voir son bénéfice net annuel (clos au 31 mars) chuter de 25,3% à 455,7 milliards de yens (3,92 milliards d'euros). Désormais le constructeur se dit « incapable de fournir des objectifs basés sur des calculs raisonnables » pour le moment.

Il n’y a pas que le secteur automobile qui est touché. Le groupe Nikon revoit également tous ses objectifs à la baisse et table désormais sur un bénéfice net annuel de 7 milliards de yens (60,14 millions d'euros), contre 17 milliards yens (146 millions d'euros) espérés avant le début de la crise du Covid-19.

Dépistage massif en vue pour les habitants de Wuhan

Face à la crainte d’une résurgence de l’épidémie, les autorités chinoises prévoient un dépistage de l’ensemble de la population de Wuhan, considéré comme le berceau du Covid-19. Selon une circulaire de la mairie, les treize districts de cette ville de onze millions d’habitants disposent de dix jours pour se préparer afin de mener à bien ces tests. Une décision prise suite à l’annonce de nouveaux cas non-importés à Wuhan, six nouveaux cas détectés entre dimanche et lundi, alors qu’aucun nouveau cas n’avait été recensé depuis plus d’un mois.

