L'Allemagne assouplit ses restrictions de circulation à ses frontières

À la frontière franco-allemande, le 16 mars 2020. REUTERS/Ralph Orlowski

Texte par : Pascal Thibaut Suivre

La pression sur le ministre de l'Intérieur allemand Horst Seehofer était de plus en plus forte. Des responsables chrétiens-démocrates, des élus locaux, des patrons de régions demandaient que les contrôles aux frontières avec plusieurs pays mis en place en mars à cause de la pandémie de coronavirus soient levés. Ils avaient été prolongés jusqu'au 15 mai. Ce mercredi matin, Berlin a annoncé des assouplissements.