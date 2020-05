L’Europe veut sauver le tourisme après le coronavirus

La Commission européenne a présenté, ce mercredi 13 mai 2020, son plan d’aide au secteur du tourisme. Objectif : sauver la saison estivale et préserver des emplois.

L’exécutif incite les Vingt-sept à rouvrir les frontières cet été. « Cela ne va pas être un été normal... Mais si nous faisons tous des efforts, l'été ne sera pas complètement perdu pour l'industrie touristique », a déclaré, ce mercredi 13 mai 2020 à Bruxelles, Margrethe Vestage, la vice-présidente exécutive de la Commission qui appelle « un retour progressif de l'activité touristique dans les pays de l'UE », après les mesures de restrictions mises en place pour faire face au coronavirus.

Un retour du tourisme, certes, mais encadré. L’exécutif européen préconise une ouverture progressive des frontières entre les États membres, qui présentent le même profil épidémiologique et qui ont mis en place des mesures préventives similaires. La Commission lancera, prochainement un site internet avec des informations en temps réel sur la situation aux frontières, mais aussi dans chacune des régions touristiques.

Bons d’achat ou remboursement

Concrètement, pour le remboursement des vols et des séjours annulés, la Commission rappelle que « Les voyagistes et les compagnies aériennes peuvent proposer des bons d’achats aux passagers lésés ». Mais les citoyens européens ont « fondamentalement droit à un remboursement s’ils le souhaitent », comme le prévoit la législation européenne en vigueur. Des lettres seront envoyées aux États-membres qui violent ce principe fondamental.

Il y a urgence pour Bruxelles. La pandémie de coronavirus a entraîné l’arrêt quasi-total des voyages dans le monde. L’Europe comptabilise 22 millions d’arrivées en moins au mois de mars. En France et en Espagne, respectivement première et deuxième destination touristique mondiale, le nombre de touristes a reculé de 80%. Même constat pour la Grèce, le Portugal ou la Croatie, des pays qui ont, pourtant, été moins endeuillés par le coronavirus.

6,5 d’emplois menacés

Le tourisme en Europe, c’est 10% du PIB de l'UE et 27 millions d'emplois directs et indirects. Aujourd’hui, 6,5 millions emplois sont menacés. Les restaurants et hôtels annoncent une chute de 50% de leur chiffre d'affaires. Côté aérien, la situation est catastrophique également. Les compagnies aériennes déjà en difficulté, sont au bord du gouffre, avec une baisse de plus de 80% de leurs revenus.

Les agences de voyages et les tours opérateurs enregistrent, également, de lourdes pertes financières. Le premier voyagiste mondial, l’allemand TUI va supprimer 8 000 postes sur les 70 000 qu’il compte dans le monde. C’est plus de 10% de ses effectifs. A l’échelle planétaire, l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) estime que le secteur a déjà perdu 74 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année.

