Coronavirus: la Russie lance une campagne de dépistage par tirage au sort

Pour lutter contre le Covid-19, la Russie a réalisé plus de 6 millions de tests à ce jour. Les autorités veulent encore aller plus loin en lançant une campagne massive de détection par tirage au sort.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Le premier tirage au sort aura lieu ce vendredi 15 mai. Selon le maire de Moscou Sergueï Sobianine, pas moins de 70 000 habitants de la capitale seront sélectionnés au hasard, puis invités à se rendre dans un centre de dépistage. Les résultats personnels seront communiqués à chaque participant, avec des recommandations médicales. Les résultats globaux, eux, seront rendus publics, et seront pris en compte par les autorités locales pour décider ou non de la levée du confinement.

Sergueï Sobianine précise que l’opération sera renouvelée tous les trois jours et qu’elle sera d’une ampleur inégalée dans le monde. Ce dépistage massif, gratuit, et aléatoire doit permettre aux autorités locales de connaître à la fois le nombre de contaminés, et l’évolution de la maladie.

Après avoir tardé à détecter la maladie au sein de la population, la Russie a inversé la tendance ces dernières semaines et a multiplié les tests afin d’isoler les porteurs du virus le plus rapidement possible. Plus de 6 millions de tests ont été effectués à ce jour. Aux yeux des autorités, cette stratégie a porté ses fruits, puisque le nombre de victimes du virus est resté relativement faible, avec moins de 2 400 morts selon les chiffres officiels.

Plusieurs médias ont cependant contesté ces chiffres, en estimant qu’ils étaient sous-évaluées. Parmi eux le Financial Times et le New York Times sont à présent accusés de « désinformation » par les autorités russes.

