Coronavirus: Erdogan s’efforce de saper les efforts des maires d’opposition

En Turquie, l’épidémie de Covid-19 voit le président Recep Tayyip Erdogan s’en prendre par tous les moyens à ceux qui ne le soutiennent pas. Il s’efforce notamment de saper les efforts des maires d’opposition pour aider les plus démunis. La raison : il considère ces élus locaux comme une menace politique.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

C’est l’un des signes qui montrent que Recep Tayyip Erdogan n’a toujours pas digéré la perte d’Istanbul et d’Ankara aux municipales du printemps 2019. Depuis un an, le président fait tout pour priver de financements ces municipalités, et pour bloquer les initiatives qui pourraient accroître la popularité des maires d’opposition.

En mars, le gouvernement a ainsi interdit des appels aux dons lancés par ces mairies au profit des familles appauvries par l’épidémie de nouveau coronavirus, les accusant de vouloir créer un « Etat dans l’Etat ». Peu après, Tayyip Erdogan lançait lui-même une campagne similaire.

Chez les cadres du principal parti d’opposition, le CHP social-démocrate, il ne fait aucun doute que le chef de l’Etat considère ces élus locaux comme des rivaux. Mais ce n’est pas tout. « Avant les élections, la propagande du pouvoir consistait à dire que si le CHP l’emportait dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara, il couperait aussitôt les aides pour les plus pauvres. Le pouvoir a peur que ce mensonge éclate au grand jour à la faveur de l’épidémie. C’est la raison pour laquelle il essaie de bloquer toutes les aides fournies par ces mairies », estime Baris Yarkadas, ancien député du CHP à Istanbul.

Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, est particulièrement ciblé. L’opposant a révélé cette semaine être visé par 27 enquêtes du ministère de l’Intérieur. Celles-ci concernent la période 2014-2019 où il dirigeait la mairie d’un arrondissement d’Istanbul.

