La Commission européenne suspend la livraison de millions de masques chinois

La Commission européenne a décidé de suspendre la livraison de millions de masques faciaux achetés par l’UE à un fournisseur chinois, et dont le premier lot avait présenté des défauts.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

En plus des appels d’offres groupés destinés à permettre aux pays de l’UE d’acheter en commun du matériel médical, la Commission européenne a aussi dégagé 100 millions d’euros pour acheter sur son budget propre des équipements de protection.

Elle a donc entre autres fait l’achat en Chine de dix millions de masques FFP2 destinés au personnel soignant. Un premier lot d’un million et demi de masques a été expédié cette semaine dans 16 pays de l’Union et au Royaume-Uni. A la réception, certains ont constaté qu’ils étaient défectueux.

« Dans le cadre de l'achat de ces masques, la Commission a suivi scrupuleusement toutes les procédures de contrôle, assure Stefan de Keersmaecker, porte-parole de la Commission européenne. Evidemment, à l'arrivée des masques, il faut vérifier leur qualité, ce que les Polonais ont fait, entre autres. »

Les Pays-Bas ont fait le même constat que la Pologne et la Commission a donc été obligée d’avertir les quinze autres pays destinataires de contrôler les masques reçus. Elle a aussi suspendu la livraison des quelque huit millions et demi de masques restants et n’exclut pas une action en justice contre le fournisseur.

