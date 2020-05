Italie: le retour aux activités s’annonce complexe pour les commerçants

Un salon d'esthétique prépare sa réouverture à Rome, le 14 mai 2020. REUTERS/Remo Casilli

Après plus de deux mois de fermeture, la plupart des entreprises et commerces rouvrent ce lundi 18 mai en Italie. C'est le cas notamment des restaurants, bars et cafés, coiffeurs et magasins de détail. Mais cette réouverture n'est pas aisée.