Italie: la Toscane espère une reprise après la crise liée au Covid-19

Alors que l’épidémie de Covid-19 est en nette régression en Italie, Rome a annoncé la réouverture de ses frontières régionales et européennes le 3 juin pour accueillir les millions de touristes qui chaque année viennent y passer leurs vacances. Le tourisme, c’est six points de PIB et du travail pour 15% de la population. Dans certaines communes dont c’est la principale ressource, le retour des étrangers est une question de survie. Comme à l’Argentario, sur le littoral toscan.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

Depuis le feu vert du gouvernement, les professionnels du tourisme s’affairent : désinfection des magasins, espacement des tables, des parasols, menus à consulter sur téléphone portable… Tout doit être prêt pour le 3 juin, date de la réouverture des frontières avec les pays européens.

Sur le vieux port, Cristiano tient un bar-glacier : « On est vraiment contents de l’ouverture des frontières, extérieures et interrégionales. Parce que c’est vrai qu’ici on a beaucoup de touristes italiens mais on a aussi beaucoup de touristes étrangers », souligne-t-il.

Attirer les touristes en toute sécurité

Marco est un enfant du pays lui aussi. Il est plombier-chauffagiste. Une bonne partie de ses clients sont hôteliers, restaurateurs ou plagistes. « Il faut tout faire pour attirer le plus de touristes possible, estime-t-il. On devra faire des efforts, mais si tout le monde respecte les distances et les normes de sécurité imposées par le gouvernement, je ne crois pas que ce sera difficile. Donc oui, les touristes sont les bienvenus. »

Après deux mois de confinement, certains craignent un risque de contagion avec l’arrivée des vacanciers, d'autant que Rome n'imposera pas de quatorzaine. Mais ils sont rares. « Je crois vraiment que si tous les pays européens ont rouverts leurs activités en toute tranquillité comme ils l’ont fait, et même avant l’Italie, c’est qu’ils ont de bonnes raisons de le faire », assure Cristiano.

Pour l’instant, tout va bien. Les agences immobilières reçoivent quatre fois plus de demandes de locations que d’habitude.

