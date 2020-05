La Commission européenne dévoile ses projets pour la biodiversité et l'alimentation

La proposition provoque déjà une certaine inquiétude chez éleveurs et agriculteurs. Pour la Commission européenne, il faut favoriser l’agriculture biologique et réduire les pesticides pour favoriser la biodiversité. Une proposition formulée à l’occasion de la journée mondiale des abeilles, symboles de la baisse de la biodiversité.

De notre correspondant à Bruxelles,

La stratégie proposée par la Commission européenne a été surnommée « de la fourche à la fourchette », ce qui n’est pas sans rappeler un autre slogan européen « de l’étable à la table » car depuis les réformes de la Politique agricole commune de l’Union européenne entamées avec le siècle, le projet est d’instaurer une agriculture plus respectueuse de l’environnement.

Ce projet-ci va plus loin que les précédents : c’est le volet agricole du fameux Pacte vert de la Commission européenne et il propose des objectifs chiffrés combinés à l’autre proposition de ce mercredi, la « stratégie biodiversité 2030 ». Son point de départ est de restaurer les écosystèmes dégradés et de faire de 30% des eaux et terres de l’UE des zones protégées efficacement gérées.

Sur le volet agricole, la Commission propose, d’ici dix ans, de réduire de moitié l’utilisation de pesticides et de 20% l’utilisation d’engrais. Elle propose aussi de faire passer la part de la surface exploitée pour l’agriculture biologique de 7,5 à 25%.

