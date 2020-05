Été 2020: les touristes européens malmenés par un manque de coordination entre États

À l'approche de la saison touristique estivale, certains États membres de l'Union européenne se préparent à ouvrir leurs frontières pour permettre aux touristes de circuler librement. Une ouverture qui se fait dans le désordre, malgré les appels de la France à une plus grande coordination.

La réouverture des frontières des pays européens se fait dans une certaine cacophonie. L'Italie a annoncé une réouverture le 3 juin aux touristes européens, son économie dépendant beaucoup du secteur du tourisme. L’Espagne prévoit quant à elle d'ouvrir ses frontières vers la fin juin.

La Grèce de son côté a décidé d'ouvrir ses infrastructures pour la saison estivale le 15 juin tandis que le trafic aérien avec l'étranger reprendra progressivement à partir du 1er juillet.

L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque envisagent aussi d'ouvrir les frontières vers la mi-juin. Une situation qui préoccupe la France et la Commission européenne, qui appellent à plus de concertation sur le sujet. En effet, Paris veut éviter d'avoir une Europe à plusieurs vitesses et souhaite une réouverture progressive des frontières intérieures autour du 15 juin.

La réouverture des frontières est vitale pour l'économie des États membres. Le tourisme représente 10% du produit intérieur brut de l'Union européenne et 12% des emplois.

