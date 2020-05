Coronavirus: le bilan des décès pourrait être largement sous-estimé en Italie

Contrôle médical à l'entrée de l'hôpital Spedali Civili à Brescia, en Italie, le 3 mars 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Texte par : Anne Tréca

Combien de victimes la Covid-19 a-t-elle réellement fait en Italie ? Sans doute beaucoup plus que ce qu’indiquent les chiffres officiels. Pour la protection civile, en tout, 32 330 personnes seraient mortes à cause du coronavirus dans la péninsule. Des données peu fiables, selon la sécurité sociale qui annonce, elle, près de 20 000 victimes en plus pour les mois de mars et avril.