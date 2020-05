Les pays occidentaux veulent tenter de sauver le traité international «Ciel ouvert»

Les trente membres de l’Otan ont tenu une réunion d’urgence ce vendredi 22 maià Bruxelles après l’annonce des États-Unis de leur retrait du traité « Ciel ouvert » (Open Sky) conçu en 1992. Officiellement, les alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne peuvent guère faire plus que prendre note de la décision américaine, mais plusieurs pays Européens espèrent voir Washington revenir sur sa décision.

De notre correspondant à Bruxelles,

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est fendu d’un long communiqué pour souligner que la Russie s’est effectivement abstraite de ses obligations du traité « Ciel ouvert », lorsqu’elle a imposé des restrictions au survol de sa frontière avec la Géorgie ou de l’oblast de Kaliningrad.

Ceci, aucun allié ne le conteste. Mais la partie de ce communiqué la plus significative du véritable état d’esprit au sein de l’Alliance atlantique est le fait que les alliés continueront à soutenir, à respecter et à renforcer le désarmement, le contrôle des armements et la non-prolifération. Et l’Otan souligne que la décision américaine ne sera effective que dans six mois.

Onze pays européens appellent d’ailleurs formellement les États-Unis à revenir sur leur décision. Parmi les signataires de cet appel, la France, l’Allemagne et l’Italie, mais aussi le Royaume-Uni et la Pologne qui sont pourtant parmi les pays les plus désireux de la garantie de sécurité américaine à l’Otan.

Le retrait du traité « Ciel ouvert » est critiqué par certains, ici, comme une décision idéologique de Donald Trump qui met encore un peu plus à mal un ordre mondial fondé sur le multilatéralisme.

