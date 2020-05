Coronavirus: quatre pays européens présentent leur propre plan d'aide économique

L'Autriche du chancelier Sebastian Kurz et trois autres pays ont présenté une contre-proposition au plan de relance proposé par la France et l'Allemagne.

Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède ont présenté, ce samedi 23 mai, leur propre proposition de plan d'aide économique. Ils souhaitent aider l’Union européenne à surmonter la crise tout en réaffirmant leur refus d’un mécanisme de mutualisation de la dette européenne.

Dans leur proposition, les quatre pays, surnommés les « frugaux », évoquent une aide d’urgence sous la forme de prêts, selon une proposition publiée par le bureau du chancelier autrichien Sebastian Kurz. Ces derniers devront être ponctuels avec des conditions favorables et être accordés dans les deux ans.

Selon la proposition, l'argent prêté devra être « orienté vers des activités qui contribuent le plus à la reprise, telles que la recherche et l'innovation, un renforcement du secteur de la santé et une transition verte ». En contrepartie, des « engagements fermes » seront attendus des pays bénéficiaires concernant la mise en place de réformes et le respect du cadre budgétaire.

Une attention particulière est portée sur la fraude dans ce plan de relance. Les quatre pays estiment qu’il sera nécessaire de « protéger les dépenses contre la fraude » en impliquant étroitement les procureurs européens et les responsables de la lutte contre la corruption.

Rejet du plan franco-allemand

Concernant le plan de 500 milliards d’euros annoncé par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel lundi 18 mai, les quatre « frugaux » rejettent toujours l’idée de mutualiser la dette européenne. Selon eux, cela permettrait aux économies européennes les moins disciplinées et les plus faibles de bénéficier d'un financement moins cher grâce aux économies plus fortes du Nord.

Les quatre pays refusent également toute « augmentation significative » du budget de l'UE, comme l'envisage le plan franco-allemand. Ils plaident plutôt pour une modernisation du budget et souhaitent faire des économies « en redéfinissant les priorités dans les domaines les moins susceptibles de contribuer à la reprise ».

En revanche, les dépenses liées au Covid-19 pourraient être privilégiées ou temporairement abondées. Compte tenu des sombres prévisions économiques pour cette année, « des fonds supplémentaires pour l'UE, quelle que soit la manière dont ils sont financés, pèseront encore plus sur les budgets nationaux », selon les quatre pays.

De son côté, la Commission européenne devrait présenter la semaine prochaine son propre plan pour stimuler la reprise économique après la crise sanitaire.

