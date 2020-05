Boris Johnson maintient son conseiller accusé d’avoir enfreint le confinement

Dominic Cummings, le conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson, a échappé l'éviction du gouvernement, malgré la polémique. Ici, il sort de chez lui peu avant, le 24 mai 2020. REUTERS/Simon Dawson

Dominic Cummings, le proche conseiller du Premier ministre britannique et l’agent de la campagne du Brexit, évite la démission, malgré le scandale. En plein confinement fin mars, il a parcouru plus de 400 kilomètres pour se rendre chez ses parents à Durham, alors que lui et sa femme présentaient les symptômes du coronavirus. Malgré la pression subie pour se débarrasser de lui, y compris de rangs de sa majorité, Boris Johnson a pris sa défense ce dimanche 24 mai.