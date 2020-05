Coronavirus: au Royaume-Uni, les explications de Dominic Cummings ne convainquent pas

Dominic Cummings, conseiller spécial de Boris Johnson, est au centre d'une polémique pour ne pas avoir respecté le confinement. Liverpool, le 26 mai 2020. REUTERS/Phil Noble

Texte par : RFI Suivre

Accusé d’avoir enfreint les règles de confinement et au cœur d’une tempête politique depuis trois jours le conseiller spécial de Boris Johnson est sorti de son silence lundi après-midi. Mais loin de toute contrition, Dominic Cummings qui a quitté Londres précipitamment fin mars et roulé 400 kilomètres pour aller se confiner à Durham dans la ferme de ses parents avec sa femme tombée malade et son fils, a détaillé ses faits et gestes fin mars et conclut qu’il ne regrettait pas ses décisions. La presse britannique fait ses Unes de cette affaire ce mardi.