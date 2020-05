Coronavirus: un jeune sur six est sans emploi à cause de la pandémie, selon l’OIT

Trois jeunes chinois attendent un bus pour chercher du travail, après avoir perdu leur emploi dû à la crise liée au coronavirus, à Pékin, le 13 mai 2020. REUTERS/Tingshu Wang

Texte par : RFI Suivre

Les jeunes ne sont peut-être pas les plus à risque face au Covid-19, mais ce sont eux qui paient le prix le plus fort de la crise économique. Selon une étude de l’Organisation internationale du travail (OIT) dévoilée mercredi 27 mai, une personne de moins de 29 ans sur six a cessé de travailler à cause de la crise. L’agence onusienne redoute l’émergence d’une « génération confinement » qui resterait en grande difficulté pendant une décennie.