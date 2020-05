Coronavirus: le Royaume-Uni lance son application de traçage

Le premier ministre britannique, Boris Johnson au 10 Downing street, le 25 mai 2020. Andrew Parsons/10 Downing Street/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre

L’Angleterre lance ce jeudi 28 mai un système de traçage du coronavirus qui devrait permettre de retrouver les contacts récents des personnes atteintes du virus pour qu’ils s’isolent. Le gouvernement britannique a recruté 25 000 traceurs pour retrouver les contacts de 10 000 malades par jour dans le but de contrôler la propagation du virus et de lever les restrictions au niveau national pour se diriger vers des mesures plus localisées. Néanmoins, l’application qui devait accompagner ce système ne sera ajoutée que plus tard au risque de diminuer l’efficacité du programme.