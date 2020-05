Plan de relance européen: la presse italienne salue une «victoire» et un «tournant»

La place Navona, au centre de Rome, le 23 mai 2020, alors que le pays relâche ses mesures de confinement contre la pandémie de Covid-19. (Photo d'illustration) Alberto PIZZOLI / AFP

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé mercredi 27 mai un plan d’aide avec un fond de relance de 750 milliards d’euros pour soutenir l’économie de l’UE mise à mal par le Covid-19. L’Italie, très touchée et qui déplore plus de 33 000 morts dus à l’épidémie, devrait bénéficier d’environ 172 milliards d’euros, dont 82 sous forme de subventions, et semble s’en réjouir.