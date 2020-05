Brexit: l'Irlande accélère ses préparatifs et se tient prête en cas de «no deal»

Le ministre des Affaires étrangères irlandais Simon Coveney à Cork le 9 février 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Texte par : RFI Suivre

En Irlande, le Conseil des ministres a remis sur la table ce vendredi 29 mai un vieux dossier : le Brexit. Le Royaume-Uni est le principal partenaire commercial de la petite île. Or, les négociations commerciales sont sur le point de s’achever, fin juin, et Londres a déjà prévenu qu’il n’y aurait pas de délai cette fois. Le gouvernement irlandais se prépare donc à un « no deal ».