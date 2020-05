Coronavirus en Pologne: les masques ne sont plus obligatoires dans la rue

Le pic de l’épidémie n’est toujours pas atteint en Pologne. Ici à Varsovie. REUTERS/Kacper Pempel

Texte par : Thomas Giraudeau Suivre

La Pologne poursuit son déconfinement. Après s’être vus masqués pendant un mois et demi, les Polonais n’ont plus l’obligation, à partir de ce samedi, de se couvrir le nez et la bouche à l’extérieur. Cela reste obligatoire dans les transports en commun, les églises, les centres commerciaux, mais tout de même, les Polonais vont pouvoir se découvrir dans les rues et les parcs. A condition de garder les 2 mètres de distance sanitaire. Sur place, on hésite entre soulagement et inquiétude, car le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint. Le nombre de nouveaux malades quotidiens ne diminue pas depuis un mois et demi.