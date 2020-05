Le gouvernement renforcé par la crise du coronavirus en Autriche

En Autriche, la crise du coronavirus a eu un effet inattendu pour son gouvernement, alliance inédite entre conservateurs et écologistes intronisée en janvier dernier. La crise semble en effet avoir renforcé cette union, jusqu’ici fragile. Les sondages montrent que les Autrichiens en sont satisfaits, au grand désarroi de l’opposition.

De notre correspondante à Vienne,

Avant la crise du coronavirus, les premiers désaccords s’étaient étalés au grand jour entre les deux partenaires à l’opposé sur l’échiquier politique. Mais cette crise a marqué un tournant selon Reinhold Lopatka, député conservateur : « Ces deux partis ont montré que, malgré leur opposition idéologiques, ils pouvaient travailler ensemble en temps de crise et de manière efficace. La population le voit et a confiance, les sondages le montrent. Nous avons donc bon espoir que ce travail se poursuive, lorsque la situation reviendra à la normale. »

Le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz est aujourd’hui en position de force, totalisant 43% des intentions de vote, loin devant les partis d’opposition qui stagnent pour la plupart. Une situation qui ne doit rien au hasard selon Jan Krainer, député social-démocrate.

« En ce moment, dit-il, le gouvernement rejette systématiquement les propositions de l'opposition et quand l'une d'elles lui convient, il la passe peu de temps après en la présentant comme sa propre proposition. Les règles non écrites sont ce qui permet à la démocratie de fonctionner. Or ces règles ne sont plus respectées et c'est un problème. »

Reste à savoir si cette popularité durera alors que s’ouvre une période économique difficile. Les élections municipales de Vienne, en octobre prochain, seront en ce sens un premier test.

