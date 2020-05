Reportage

Allemagne: malgré le déconfinement, la Bavière est pessimiste sur la reprise du tourisme

Des Munichois assis à la terrasse d'un bar du centre-ville le jour de la réouverture des terrasses, le 18 mai 2020. Reuters/Andreas Gebert

Le déconfinement se poursuit en Bavière, région la plus frappée par le Covid-19 en Allemagne et qui a adopté les mesures de confinement assez strictes. Depuis le début de semaine, les restaurants ont le droit d’accueillir les clients à l’intérieur et les hôtels rouvrent leurs portes aux touristes en ce samedi de Pentecôte. Pourtant, les professionnels liés au tourisme restent pessimistes.