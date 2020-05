Coronavirus: Moscou amorce un assouplissement de ses règles de confinement

Moscou ébauche une sortie du régime de confinement. Le pays compte officiellement près de 406 000 cas de contamination avec plus de 9 000 nouveaux cas enregistrés ce dimanche 31 mai. La situation semble toutefois se stabiliser dans la capitale russe. La semaine dernière, le maire de la ville, Sergueï Sobianine, a annoncé un assouplissement des mesures sanitaires. Cette nouvelle phase entre en vigueur ce lundi.

Avec notre correspondant à Moscou, Etienne Bouche

Ces derniers jours, il suffisait d’observer la circulation dans les rues pour mesurer la lassitude des Moscovites. Après deux mois de confinement strict, la municipalité lève une partie de ses restrictions. A partir de ce lundi, les commerces non alimentaires sont autorisés à rouvrir. Les services qui ne nécessitent pas de contact physique prolongé, comme les cordonneries, sont également concernés.

Les Moscovites n’ont plus besoin de laissez-passer électronique pour se déplacer. Ils sont désormais autorisés à faire du sport en plein air, entre 5h et 9h du matin. Les parcs de la capitale sont de nouveau accessibles, à ceci près que la mairie a instauré un calendrier de sorties. Elle entend ainsi limiter l’affluence dans les lieux publics.

Les immeubles d’habitation sont répartis en six groupes et des jours de promenade sont déterminés pour chacun de ses groupes.

Le port du masque et des gants reste obligatoire partout – dans la rue, les transports et les commerces. Le confinement est prolongé dans ces conditions jusqu’au 14 juin. Cinémas, musées, restaurants et centres commerciaux restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

