Coronavirus au Royaume-Uni : une réouverture des écoles à petits pas, mais très discutée

Des élèves dans une école primaire, à Watlington, au nord-ouest de Londres, le 1er juin 2020. Les écoles ont à nouveau ouvert leurs portes en Grande-Bretagne, en dépit du coronavirus. REUTERS/Eddie Keogh

Texte par : Muriel Delcroix Suivre

Au Royaume-Uni, certaines écoles ont rouvert ce lundi 1er juin. Mais cette nouvelle étape vers un déconfinement se fait contre l’avis des syndicats enseignants et des collectivités locales qui jugent prématurée la décision du gouvernement. Le pays est le plus endeuillé d’Europe, avec plus de 38 000 morts du coronavirus.