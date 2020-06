Coronavirus: la stratégie suédoise auto-critiquée, à demi-mot

L'épidémiologiste Anders Tegnell, en charge de la coordination de la lutte contre le coronavirus en Suède, lors de son point presse du 3 juin 2020. TT News Agency/Andres Wiklund via REUTERS

Pas de confinement strict, écoles cafés bars et restaurants ouverts, et un appel à la responsabilité individuelle… seul interdit : les rassemblements de plus de 50 personnes et les visites en maison de retraite. ce mode de gestion souple de l'épidémie fait aujourd'hui débat en Suède. Et l'épidémiologiste en chef du pays Anders Tegnell a finalement fait hier mercredi, sur cette stratégie ce qui s’apparente à un demi mea culpa.