Pologne: report de la présidentielle au 28 juin, trop tard pour Andrzej Duda?

Le président Andrzej Duda est aujourd'hui crédité de 40% des voix au premier tour de la présidentielle,une baisse de 10 points par rapport au début de l'épidémie de Covid-19. REUTERS/Kacper Pempel

Texte par : RFI Suivre

Reportée en raison de l'épidémie de coronavirus, l'élection présidentielle en Pologne se tiendra le 28 juin. Mais cette date ne semble pas faire les affaires du président Andrzej Duda, de plus en plus talonné et menacé dans les sondages par l’un de ses adversaires.