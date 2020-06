Espagne: à Madrid, les musées rouvrent après deux mois de confinement

Deux hommes masqués visitent le musée du Prado, à Madrid, en Espagne, le jour de la réouverture du célébre musée, le 6 juin. GABRIEL BOUYS / AFP

Texte par : François Musseau Suivre

Alors que l’Espagne se déconfine peu à peu, et que Madrid le fait de façon plus lente que d’autres régions, nombre des grands musées rouvrent leurs portes. À l’instar du Prado, la pinacothèque la plus importante et la plus prestigieuse du pays, qui a recommencé à accueillir du public ce samedi 6 juin.