Les Pays-Bas ont entamé l’abattage de dizaines de milliers de visons d’élevage

Les experts vétérinaires des Pays-Bas ont confirmé que le coronavirus dont sont victimes les visons dans plusieurs élevages néerlandais est transmissible à l’homme. Les services de l’administration vétérinaire batave ont déclenché ce samedi l’abattage des visons du premier des sept élevages concernés. L’élevage pour la fourrure sera interdit aux Pays-Bas à partir de 2024 et les associations de défense des animaux manifesteront lundi à La Haye pour que la date soit avancée à cette année.

Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers de visons qui seront abattus, car depuis la confirmation de la transmission du coronavirus de l’animal à l’homme, des milliers de femelles ont mis bas.

C’est à Deurne, près d’Eindhoven dans le sud des Pays-Bas que les abattages ont commencé ce samedi. Ce sont les employés de l’élevage de visons qui procèdent eux-mêmes à l’opération. En l’occurrence, il s’agit de quinze cents femelles et leurs portées de cinq petits en moyenne. L’euthanasie des visons est effectuée par endormissement au monoxyde de carbone, de la même façon que lors de l’abattage annuel de novembre pour les peaux.

Un deuxième cas de contamination d’un éleveur par un vison a été confirmé il y a deux semaines, mais les abattages ne commencent que maintenant parce que deux association de défense des animaux avaient déposé un référé en justice. Le juge a rejeté ce vendredi le recours des deux associations.

Cinq autres élevages de visons se situent dans la même province du Brabant septentrional et un autre est à quelques kilomètres dans la province voisine du Limbourg. On est là dans la région néerlandaise où le plus gros foyer de Covid-19 a été recensé et les autorités bataves ne veulent courir aucun risque à l’heure où sont levées les unes après les autres les mesures de semi-confinement qui avaient été imposées aux Pays-Bas.

