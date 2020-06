En Ukraine, des manifestants exigent le départ du ministre de l'Intérieur

Dans le sillon de l'émotion provoquée par le meurtre de George Floyd aux États-Unis, des manifestations ont lieu dans de nombreux pays du monde et notamment en Europe pour protester contre le racisme et les inégalités, mais aussi contre les violences policières. En Ukraine, un millier de manifestants ont réclamé le départ du ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov, qu’ils accusent de fermer les yeux sur les exactions commises depuis de nombreuses années par les forces de l'ordre.

Arsen Avakov fait partie de ces personnalités politiques que beaucoup en Ukraine considèrent comme intouchables. À la tête de la police, de la garde nationale et des garde-frontières, il commande quelques 300 000 personnes armées et occupe le poste du ministre de l'Intérieur depuis six ans, sous différents gouvernements et même sous différents présidents.

Pourtant, ce vendredi à Kiev, un millier de jeunes Ukrainiens ont réclamé son départ. Pour eux, Arsen Avakov est responsable de l'impunité qui règne au sein de la police du pays.

Corruption, abus de pouvoir, violences...

Les défenseurs des droits de l'homme accusent les forces de l'ordre de corruption, d'abus de pouvoir, d'exactions arbitraires et de violences de tout genre. Fin mai, une jeune femme, convoquée en tant que témoin dans un commissariat, a été torturée et violée par des policiers.

Cette affaire a particulièrement choqué les Ukrainiens et leur rappelle inévitablement la promesse d'une réforme en profondeur du corps de la police. Lancée en grande pompe en 2015 avec les fonds de plusieurs pays occidentaux, cette réforme n'a pourtant jamais vu le jour.

