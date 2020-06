Royaume-Uni: les voyageurs arrivant de l'étranger désormais soumis à une quatorzaine

À partir de ce lundi, les voyageurs continentaux devront respecter une quatorzaine en arrivant au Royaume-Uni pour éviter l'importation du coronavirus. Par réciprocité, la France a mis en place une mesure similaire pour toute personne en provenance des îles britanniques et ce, quelle que soit leur nationalité.

Avec notre correspondante à Londres, Chloé Goudenhooft

Avant de pouvoir se promener le long de la Tamise ou ailleurs au Royaume-Uni, les voyageurs provenant de l’étranger, qu'ils arrivent par la terre, la mer ou les airs, devront respecter quatorze jours d’isolement dans le lieu de leur choix. La mesure concerne aussi bien les Européens que les Britanniques.

Seules quelques professions jugées essentielles et les voyageurs circulant dans l’aire commune entre la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et les îles anglo-normandes seront exemptés de cette mesure qui vise à éviter l'importation de nouveaux cas de Covid-19 alors que le pays a assoupli début juin les mesures de restriction.

Contrôles et amendes

En arrivant dans le pays, il faudra remplir une fiche administrative pour indiquer où cette quatorzaine sera effectuée et une amende de 100 livres (112 euros environ) pourrait venir sanctionner ceux qui ne fournissent pas ces explications. Ceux qui n’ont pas de lieu où effectuer ce confinement devront prendre contact avec les autorités britanniques pour trouver un endroit qui sera payé à leurs frais.

Au cours de ces quatorze jours, des contrôles réguliers devraient être effectués, et si une personne est prise en défaut, elle risque alors une amende de 1 000 livres (environ 1 124 euros).

Mesure contestée

Mais les compagnies aériennes et les entreprises de l’hôtellerie s’insurgent contre cette mesure et ont lancé un appel pour que cette quatorzaine soit annulée. British Airways, EasyJet et Ryanair ont dénoncé dimanche dans un communiqué commun un dispositif « disproportionné » et « injuste ». Elles ont cosigné une lettre officielle adressée vendredi au gouvernement, étape préliminaire à une éventuelle action en justice. « Nous exhortons le gouvernement britannique à retirer cette quarantaine inefficace, qui aura un effet dévastateur sur l'industrie touristique britannique et détruira (...) des milliers d'emplois », ont-elles indiqué.

Le coronavirus a fait plus de 40 000 morts confirmés (près de 50 000 en comptant les cas suspects) au Royaume-Uni et il continue encore de circuler activement.

