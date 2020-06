Mort de George Floyd: débat au Royaume-Uni autour des symboles du passé colonialiste

La vague de colère suscitée par la mort de George Floyd aux USA a relancé le débat au Royaume-Uni autour des symboles du passé colonialiste du pays. Mardi soir un rassemblement a eu lieu à Oxford contre le maintien d’une statue de Cecil Rhodes, colonisateur britannique du XIXe siècle.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

« Enlevez-la ! », des milliers de militants sont venus réclamer mardi soir la mise à bas de la statue de Cecil Rhodes qui orne la façade d’une des facultés d’Oxford. Tous estiment que l’homme d’affaires, qui a puisé sa fortune dans les mines de diamants en Afrique du Sud au XIXe siècle, représente la suprématie blanche et est incompatible avec les valeurs antiracistes d‘Oxford en 2020. Des étudiants avaient déjà appelé à faire disparaître la statue il y a cinq ans, sans succès.

Mais l’indignation soulevée par la mort de George Floyd vient de changer la donne. Après le déboulonnage spectaculaire de la statue d’un marchand d’esclaves à Bristol dimanche, les appels se multiplient dans le pays pour débarrasser les villes britanniques de figures symbolisant son passé impérialiste.

A Edimbourg et à Cardiff, les militants ont désormais le soutien des élus locaux pour remiser les statues de colonialistes notoires au musée. A Londres dans le quartier des Docklands, la statue d’un propriétaire d’esclaves vient tout juste d’être démantelée. Et d’autres pourraient suivre car le maire de la capitale Sadiq Khan vient de nommer une commission chargée de passer en revue les noms de rues et statues qui rendent hommage à des personnalités historiques controversées.

