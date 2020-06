Les Moscovites goûtent aux plaisirs du déconfinement

Moscou a levé ce mardi 9 juin la majeure partie des mesures de restriction adoptées pour lutter contre le coronavirus. C’est le soulagement qui domine pour les habitants de la ville. Même si l’inquiétude demeure puisque le nombre de nouveaux cas enregistrés chaque jour reste très élevé.

De notre correspondant en Russie, Daniel Vallot

Sourire malicieux et regard pétillant, Lidia savoure le moment : une sortie au soleil avec l’une de ses amies. Cette retraitée moscovite n’était quasiment pas sortie de chez elle ces dernières semaines. Pour elle, le déconfinement est une divine surprise; un seul regret, les théâtres qui resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. « Moi ce que j’aime c’est la musique, l’opéra, le ballet. J’allais pratiquement tous les mois au Bolchoï, et c’est ça qui me manque le plus. Le spectacle que j’aimerais revoir ? C’est Casse-Noisette bien sûr, de Tchaïkovsky ».

Mais pour beaucoup de Moscovites, le déconfinement, c’est surtout la reprise d’une activité persque normale. « Il était temps ! », nous disent Andreï et Dmitri, deux jeunes employés venus déjeuner sur un banc à la pause de midi ! « Il fallait trouver le bon équilibre entre notre sécurité personnelle et la situation économique car si on continue de tout interdire, alors c’est tout le business qui va s’écrouler et ça fera très mal aux gens ». « Le confinement a eu un impact très négatif sur mon travail, sur l’activité, sur mes revenus. Je pense que maintenant tout va rentrer dans l’ordre. Sauf bien sûr s’il y a une deuxième vague et de nouveau un grand nombre de malades ».

Pour certaines voix critiques au sein de l’opposition, les autorités ont surtout décidé de hâter le déconfinement pour des raisons politiques, en prévision du vote sur la réforme de la Constitution que Vladimir Poutine avait été contraint de reporter, et qui aura finalement lieu le 1er juillet prochain.

Reportage de Daniel Vallot à Moscou RFI

