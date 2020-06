Coronavirus: «On peut penser que le facteur saisonnier commence à jouer un rôle»

Sur le front de l’épidémie de coronavirus, l’Europe souffle un peu depuis quelques semaines et on assiste à une décrue importante. Mais dans d'autres pays la situation reste problématique.

Alors que le Covid-19 a désormais fait près de 408 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre, la pandémie ne semble pas suivre le même chemin dans toutes les parties du globe.

« Bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde elle s'aggrave », avait estimé lundi le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En effet, tandis que l’épidémie est toujours galopante au Brésil (plus de 38 000 morts), en Europe, même si avec près de 41 000 morts, le Royaume-Uni reste le deuxième pays en termes de décès liés au Covid-19 derrière les États-Unis, la décrue semble belle et bien là.

Pour le professeur Antoine Flahault, à la tête de l’Institut pour la santé globale à la faculté de médecine de Genève, le confinement et la saison sont les hypothèses les plus probables qui pourraient expliquer cette décélération de l’épidémie sur le Vieux Continent. « Les hypothèses que l’on peut faire, c’est quand même que le confinement a été efficace partout où il a été utilisé puisqu’on a vu qu’il avait donné des effets importants sur toutes les courbes épidémiques en Europe », explique-t-il.

La prudence doit rester de mise

« On peut aussi penser, souligne M. Flahaut, que le facteur saisonnier commence à jouer un rôle. Ce que j’appelle le facteur saisonnier, c’est un frein estival sur les virus respiratoires, un frein qui est connu pour la grippe en particulier, qui n’est pas nécessairement complet. Il sécurise quelque part le déconfinement en évitant justement l’effet rebond lorsqu’il y a des déconfinements mis en œuvre. On peut penser que ce facteur saisonnier commence à jouer un rôle parce qu’on voit qu’un peu partout dans l’hémisphère Nord ou les zones tempérées de l’hémisphère Nord, la décrue s’amorce clairement, y compris aux États-Unis ou au Canada aujourd’hui. Même en Suède où il n’y a pas de flambée épidémique même si la diminution n’est pas totale. Et puis, par ailleurs, on voit dans l’hémisphère Sud, en particulier dans les zones tempérées, que la flambée épidémique est très notable, en particulier en Amérique latine et en Afrique du Sud. Donc, il n’est pas du tout impossible qu’il y ait plusieurs composantes qui aient joué un rôle sur la décrue importante que l’on observe. »

Mais si les pays européens sont tous en voie de déconfinement et s’ouvrent tout doucement à nouveau au tourisme, l’épidémie n’est toujours pas vaincue. La prudence reste donc de mise.

