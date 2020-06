La justice suédoise clôt ce mercredi 34 ans d'enquête sur l’assassinat d'Olof Palme

TT News Agency/Anders Holmstrom via REUTERS

Le procureur de Stockholm va clore ce mercredi 10 juin 34 ans d'enquête sur l’assassinat d’Olof Palme. Le Premier ministre social démocrate a été tué par balles en 1986 en plein coeur de la capitale. Le suspens est entier, le procureur spécial en charge de l'enquête annoncera-t-il enfin le nom du ou des assassins d’Olof Palme ?

Qui a tué Olof Palme ? L’affaire a passionné et passionne encore les foules. Le 28 février 1986, le Premier ministre social-démocrate a été tué par balles en pleine rue alors qu’il rentrait tranquillement chez lui à pied avec sa femme après avoir assisté à une séance de cinéma. L'assassin lui a tiré dans le dos puis il a réussi à prendre la fuite.

Fer de lance de la lutte anti apartheid, Olof Palme était détesté par l'extrême droite en Suède et considéré comme un ennemi par le pouvoir en Afrique du Sud. Mais ce sont des réfugiés kurdes du PKK qui sont d’abord désignés comme les auteurs et les commanditaires du meurtre. Cette piste ne donnera rien comme beaucoup d’autres.

D’après la presse suédoise, l’arme du crime aurait enfin été retrouvée. Et l’Afrique du Sud aurait également fourni des informations aux enquêteurs. La piste des services secrets sud-africains donnerait raison post mortem à Stieg Larsson, fervent adversaire de l'extrême droite et auteur à succès de la saga policière à succès « Millenium . Il ne reste plus qu’à attendre les conclusions du procureur spécial chargé de l'enquête.

