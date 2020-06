L’Italie régularise des ouvriers agricoles clandestins

Dans les champs de tomates du sud de l'Italie, les migrants travaillent dans des conditions déplorables pour un salaire de misère. DR

Dans le sud de l’Italie, plus de 300 policiers et carabiniers ont été déployés ce mercredi 10 juin dans les provinces de Cosenza en Calabre, et de Matera, en Basilicate, pour mener une vaste opération contre l’exploitation d’ouvriers agricoles saisonniers illégaux.