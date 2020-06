Russie: hausse de la mortalité dans la ville de Moscou

Dans un salon de coiffure de Moscou, le 9 juin 2020. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Avec plus de 15 000 morts à Moscou, c’est une hausse de près de 60% par rapport à 2019. Précision importante des autorités de la ville : plus de 5 000 décès sont liés au coronavirus, un chiffre deux fois plus important qui ce qui avait été annoncé précédemment.