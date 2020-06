Bruxelles milite pour une réouverture coordonnée des frontières européennes

La Commission européenne a décidé de préconiser la réouverture des frontières intérieures pour le 15 juin et des frontières extérieures de l’Union européenne à partir du 1er juillet alors que le désordre menace. La Grèce envisage ainsi déjà de rouvrir ses aéroports aux touristes australiens, chinois et coréens.

La Commission européenne a choisi de ne pas imposer de date pour rouvrir les frontières intérieures et Schengen (qui concernent aussi Suisse, Islande, Norvège et Liechtenstein). Elle se contente de préconiser une réouverture pour le 15 juin. Une échéance non contraignante en quelque sorte, mais elle estime que la plupart des pays européens semblent converger vers cette date butoir.

Par conséquent, Bruxelles presse ceux qui avaient d’autres agendas de reconsidérer leurs plans. C’est par exemple le cas pour l’Espagne qui a toujours le projet de garder fermées ses frontières terrestres jusqu’au 22 juin malgré les critiques du Portugal.

La Commission européenne tente de reprendre la main. Pour elle, il faut absolument rouvrir toutes les frontières internes avant de procéder à la réouverture des frontières externes de l’Union européenne qui avait été décrétée le 17 mars dernier.

Pour la Commission, l'UE doit rouvrir ses frontières extérieures à partir du 1er juillet de manière automatique pour tous les pays des Balkans comme la Serbie ou l’Albanie, et de manière graduelle pour les autres, uniquement sur base de critères communs.

La Commission met en avant des instruments d’évaluation quant aux reflux de la pandémie dans chaque pays examiné avec par exemple sur le respect des règles de l’Organisation mondiale de la Santé ou des mesures sanitaires dans les aéroports.

