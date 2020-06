À la Une: entre Kosovo et Serbie, la reprise du dialogue?

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

A peine formé, le nouveau gouvernement d’Avdulah Hoti a levé les barrières douanières des « mesures de réciprocité » imposées aux marchandises arrivant de Serbie au Kosovo. Ce geste de « bonne volonté » à l’égard de Belgrade a été salué par l’Union européenne et les États-Unis, tandis que spéculations et petites phrases reprennent de plus belles, tant à Pristina qu’à Belgrade. Certains assurent que les États-Unis voudraient ainsi parvenir à un accord entre Kosovo et Serbie « avant la fin de l’été ». La reprise du dialogue est en tout cas la priorité assignée à ce nouveau gouvernement.

Dans cet objectif, tous les moyens sont bons, et une agence de communication française a été payée pour faire du lobbying en faveur du scénario très contesté d’une « redéfinition des frontières », ou plutôt d’un échange de territoires entre les deux pays. Le Courrier des Balkans rappelle pourquoi il s’agit d’une illusion funeste et dangereuse, non seulement pour le Kosovo mais pour l’ensemble des Balkans, tout en rappelant son engagement de principe en faveur de sociétés ouvertes, contre tout prisme ethnique. En effet, si cette option était retenue au Kosovo, cela créerait un incontestable précédent, potentiellement explosif pour toute la région, notamment pour la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord. Cette solution serait un flagrant désaveu pour toutes les politiques internationales, notamment européennes, suivies depuis 20 ans dans les Balkans, toujours axées, souvent non sans naïveté, sur la reconstruction de sociétés plurielles et ouvertes, sur la réinvention du vivre-ensemble. Enfin, cette pseudo-solution retiendrait un principe « ethnique » comme base des États, puisque des frontières « justes » seraient des frontières séparant les Albanais et les Serbes.

La reprise du dialogue avec Belgrade devrait intervenir dès le lendemain des élections convoquées le 21 juin en Serbie, malgré le contexte sanitaire toujours délicat. Bien sûr, il n’y a guère de surprises à attendre, et le Parti progressiste serbe (SNS) du président Vučić part archi-favori, d’autant qu’une large partie de l’opposition a fait le choix du boycott, estimant que les conditions permettant d’envisager des élections libres et démocratiques n’étaient pas remplis. Alors que la campagne se déroule sans meetings ni rassemblements, Aleksandar Vučić promet une hausse du PIB, en pleine récession mondiale.

La révolte antiraciste qui a saisi la planète entière après le meurtre de George Floyd a également gagné les Balkans. Des manifestations ont notamment eu lieu en Bulgarie, au Monténégro ou encore en Croatie. Des centaines de personnes se sont rassemblées mardi à soir à Zagreb contre le racisme et les violences policières. « Les Roms et les migrants sont nos Afro-Américains », rappelait une pancarte, alors que les plaintes s’accumulent contre les exactions de la police croate, qui multiplie les « traitements dégradants et actes de torture » à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asiles. Amnesty International dénonce l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes et le « silence complice » de l’Union européenne.

En Croatie, les Roms sont également victimes du racisme, notamment dans le Međimurje, une région rurale du nord-ouest de la Croatie. Ils sont toujours discriminés dans l’accès à l’emploi et à l’éducation, tandis que les discours de haine se multiplient et qu’un racisme décomplexé est entretenu par les médias et les autorités locales. Il est vrai que ce climat de haine est, hélas, présent dans beaucoup de pays des Balkans.



