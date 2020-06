Italie: Giuseppe Conte ouvre des «états généraux» pour relancer le pays

Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a lancé à Rome ce samedi 13 juin des « états généraux » qui s'achèveront le 21 juin.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Ces « états généraux » convoqués par Giuseppe Conte consistent en une série de rencontres avec des membres de son gouvernement, des représentants des institutions européennes et des experts dans les secteurs sociaux et économiques.

Le but est de préparer un plan de relance sans précédent pour l’Italie dont les difficultés se sont accumulées au cours des 20 dernières années et sensiblement accrues en raison de la crise Covid-19 qui a fait plus de 34 200 morts à ce jour.

Le cadre de ces rencontres devrait être on ne peut plus bucolique puisqu'elles se dérouleront dans un palais romain du XVIIe siècle, situé au cœur du parc Doria Pamphilij. Le programme l’est nettement moins puisqu'il s'agit remettre sur pied l’Italie durement frappée par la pandémie de Covid-19. « Nous vivons un choc sans précédent avec des coûts humains, sociaux et économiques très élevés », a déclaré Giuseppe Conte en ouvrant les débats, en présence de tous les ministres, mais sans représentant de l’opposition qui qualifie cette initiative de « kermesse » et de « farce générale ».

Intervenue en visioconférence, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a assuré que « l’Europe sera aux côtés de l’Italie car elle a besoin d’une Italie forte ».

Pour Giuseppe Conte, les éléments clés pour reprendre force sont la modernisation du pays, la transition écologique, la réduction des inégalités et de la pauvreté. L’objectif des rencontres est de trouver les idées les plus efficaces pour présenter à Bruxelles, un projet solide au mois de septembre.

