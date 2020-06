La statue d'un célèbre journaliste italien saccagée à Milan

La statue dédiée au journaliste italien Indro Montanelli, considéré comme un miroir du XXe siècle, a été souillée à la peinture rouge. L'acte s’inscrirait dans le cadre des protestations internationales contre la mort de l’Afro-Américain George Floyd.

Installée dans un parc de Milan, la statue de bronze d'Indro Montanelli avait déjà prise pour cible par le passé. Le 8 mars 2019, des féministes l'avaient ainsi recouverte de peinture et taguée. Cette fois, l'opération a été revendiquée sur les réseaux sociaux par le groupe « Rete Studenti Milano e Lume », se présentant comme un « collectif universitaire » de Milan. Il a posté une vidéo de 40 secondes montrant deux individus encapuchonnés jeter des pots de peinture rouge sur la statue avant de taguer sur son piédestal « raciste, violeur ».

« Un colonialiste qui a fait de l'esclavage une part importante de son activité politique ne peut et ne doit pas être célébré sur la place publique », a justifié cette organisation, demandant l'enlèvement de la statue. « Dans un moment mondial aussi important (...), nous pensons que des personnages comme celui d'Indro Montanelli sont nuisibles à l'imagination de tous ».

Décédé en 2001 à l'âge de 92 ans, Indro Montanelli est un célèbre journaliste et essayiste italien, passé notamment par le Corriere della Sera. Classé à droite, il se définissait comme « anti-communiste » et « anarcho-conservateur », ce qui lui valut d'être étiqueté comme « fasciste » par la gauche italienne durant les années 70 et 80. En 1935, il s'était porté volontaire pour la guerre coloniale en Erythrée menée par Mussolini.

Ces derniers jours, une association milanaise « anti-fasciste » avait exigé auprès du maire de Milan Giuseppe Sala l'enlèvement de la statue, accusant le journaliste de s'être rendu coupable d'avoir pris pour épouse une enfant en Ethiopie durant la période colonialiste italienne en Afrique, ce qu'il a lui-même confirmé à plusieurs reprises.

Mais Giuseppe Sala a refusé. « Je pense que Montanelli a commis une très grave erreur mais Milan reconnait ses mérites indiscutables », a-t-il déclaré.

Sa statue a été très symboliquement nettoyée par des jeunes du mouvement d’extrême droite Gioventù Nazionale. Mais tous les dégâts seront réparés, ce lundi, par des agents de la ville de Milan.

Les protestations antiracistes après la mort de George Floyd aux mains de la police aux Etats-Unis ont donné lieu dans le monde au déboulonnage ou à la dégradation de plusieurs statues de personnalités controversées.

