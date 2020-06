UE: les frontières intra-européennes entament progressivement leur réouverture

Des manifestants tiennent des drapeaux européens sur la passerelle des Deux-Rives, le pont qui relie la frontière française et allemande à Strasbourg le 14 juin 2020.

Il sera plus facile de circuler en Europe à partir de ce lundi 15 juin avec la levée d'une série de restrictions. Mais tous les pays européens ne rouvrent pas pour autant leurs frontières au même moment, ni pour tout le monde.

La France, l'Allemagne, la Belgique et la Grèce font partie des pays qui rétablissent ce lundi 15 juin la libre circulation entre leurs territoires et le reste de l’Union européenne. Pour l’Autriche, ce sera mardi.

L’Espagne a quant à elle annoncé qu’elle attendra le 21 juin pour rouvrir ses frontières avec les autres pays de l’Union, à l’exception de son voisin le Portugal… Le Portugal, lui, vise le 1er juillet pour lever les restrictions de circulations avec les autres pays européens.

L’Italie a déjà levé les restrictions de circulation à sa frontière le 3 juin. Plus récemment, la Croatie et la Pologne ont fait de même. Certains Etats, notamment en Europe centrale et dans les pays baltes, ont déjà rétabli la circulation avec leurs voisins.

Le Danemark ne s’ouvre pour l’instant qu’aux voyageurs venant d’Allemagne, de Norvège ou d‘Islande. La Norvège, qui n’est pas membre de l’Union européenne mais qui partage avec elle l’espace Schengen de libre-circulation, ne rouvre ses frontières qu’aux voyageurs des autres pays nordiques sauf la Suède.

Il est à noter que certains Etats maintiennent des exceptions, estimant que le pays d’origine est une zone à risque. La Hongrie par exemple continue de fermer la porte aux voyageurs venant de France. Enfin, l’entrée sur certains territoires reste parfois assortie d’une mesure de quatorzaine ou de contrôle médical.

