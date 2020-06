Irlande: un accord de coalition trouvé pour un nouveau gouvernement

Le leader du Fianna Fail, Michael Martin, occupera le poste de Premier ministre jusqu'à décembre 2022. REUTERS/Henry Nicholls

Texte par : RFI Suivre

Plus de quatre mois après les élections législatives, un accord de coalition a été trouvé en Irlande. Il inclut les deux partis traditionnels, le Fine Gael et le Fianna Fail, et le Parti vert, mais pas les nationalistes du Sinn Fein arrivés en tête.