Russie: l'Américain Paul Whelan condamné à 16 ans de prison pour espionnage

Espion ou « simple touriste » selon les versions, Paul Whelan a été condamné, ce lundi 15 juin, à 16 années de prison par la justice russe. Un verdict très lourd pour cet ancien militaire américain qui n’a cessé de clamer son innocence.

De notre correspondant à Moscou,

L’affaire Paul Whelan débute en décembre 2018, lorsque l’ancien militaire est arrêté dans sa chambre d’hôtel à Moscou. En sa possession, une clé USB que lui a remise l’une de ses connaissances russes. Le ressortissant américain explique que la clé contient des photos de vacances. Les services de contre-espionnage en Russie affirment que s’y trouvent, au contraire, des informations hautement confidentielles.

« Ils pensent avoir arrêté un James Bond en mission, alors que je ne suis qu’un Mr Bean en vacances », résume Paul Whelan, qui affirme avoir été « piégé » par les services russes. De son côté, l’accusation se fonde, outre sur la fameuse clé USB, sur les nombreux voyages effectués par l’ancien militaire en Russie, depuis les années 2000. Et sur les relations nouées avec des citoyens russes, souvent des militaires. Facteur aggravant aux yeux des services russes, Paul Whelan disposait de plusieurs passeports, le citoyen américain étant également ressortissant britannique, canadien, et irlandais.

Tensions diplomatiques

Depuis qu’elle a éclaté, l’affaire Paul Whelan est venue s’ajouter aux nombreuses sources de tension entre la Russie et les États-Unis. Et les autorités américaines n’ont cessé de monter au créneau pour dénoncer les conditions de détention de l’ancien militaire, et celles de son procès.

« Je suis déçu et profondément outré, a ainsi déclaré ce lundi l’ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan, venu assister en personne au verdict. Un citoyen américain a été condamné à 16 ans de prison, sans aucune preuve. J’espère que toute personne sensée, en Russie et ailleurs dans le monde, aura la même réaction. S’ils peuvent infliger cela à Paul, ils peuvent le faire à n’importe qui. »

Echange de prisonniers

À l’énoncé du verdict, Paul Whelan a annoncé qu’il ferait appel de sa condamnation. L’espoir d’une décision favorable au ressortissant américain est mince. Et le scénario le plus souvent évoqué à Moscou est celui d’un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis.

Deux noms ont été cités par la presse russe, ceux du trafiquant d’armes Viktor Bout et du pilote Konstantin Iarochenko détenu aux États-Unis pour trafic de drogue. Un tel échange est-il possible ? Ni les autorités américaines, ni les autorités russes ne l’ont confirmé à ce stade. Mais l’avocat russe de Paul Whelan affirmait au sortir du tribunal que cette hypothèse était à prendre au sérieux. « Un échange peut avoir lieu », a également déclaré à l’agence Ria Novosti Alexeï Tchepa, vice-président de la commission des Affaires étrangères au sein de la Douma, la chambre basse du Parlement russe.

