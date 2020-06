En Turquie, le parti pro-kurde HDP lance sa «marche pour la démocratie»

En Turquie, le HDP a donné le coup d’envoi, ce lundi 15 juin, d’une « marche de la démocratie contre le coup d’État », après que deux de ses députés ont été déchus de leur mandat début juin. Jusqu’à samedi, élus et militants du parti pro-kurde prévoient de traverser le pays pour dénoncer la répression que subit leur formation. Mais le président Recep Tayyip Erdogan n’a pas l’intention de les laisser faire.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

La marche du parti pro-kurde a à peine commencé que déjà, les autorités turques font tout pour l’arrêter. A Silivri, dans la banlieue d’Istanbul, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes la foule qui s’était rassemblée pour lancer la première étape d’un programme de six jours. Au moins onze personnes ont été placées en garde à vue.

Les manifestations ont été interdites et les entrées et sorties limitées dans une dizaine de provinces par lesquelles doit passer cette marche. Marche symbolique, en réalité, puisqu'il s’agit plutôt d’une caravane avec, à chaque étape, des rencontres avec des associations et des militants du HDP.

Symbole, aussi, dans l’itinéraire choisi, avec deux points de départ : Edirne, la ville la plus au nord-ouest de la Turquie, et Hakkari, la plus au sud-est et un unique point d’arrivée : Ankara, la capitale. Le HDP, certes focalisé sur la question kurde, entend représenter l’ensemble de la Turquie.

C’est aussi à Edirne qu’est incarcéré, depuis novembre 2016, Selahattin Demirtas, ancien co-président du parti. Hakkari, quant à elle, est la ville que représentait la députée Leyla Güven, autre figure de la cause kurde, avant d’être déchue de son mandat le 4 juin. Tout comme 51 des 65 maires pro-kurdes élus l’année dernière.

