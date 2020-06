Reportage

Coronavirus: en Autriche, les travailleurs du sexe veulent reprendre leur activité

Audio 01:20

L'Autriche a autorisé les petits commerces à rouvrir à partir du 14 avril (image d'illustration). REUTERS/Leonhard Foeger

Texte par : Isaure Hiace Suivre

La prostitution est légale en Autriche mais les nombreuses maisons closes sont fermées depuis la mi-mars à cause de la crise du coronavirus. Une crise qui a précarisé certains d’entre eux, ils espèrent donc pouvoir reprendre le travail le plus vite possible.