Royaume-Uni: des files d'attente pour la relance du shopping

Le Royaume-Uni poursuit son déconfinement avec prudence. Un début de retour à la normalité qui a été un succès, avec de longues files d’attente devant de nombreux magasins, grandes enseignes comme petites échoppes.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Les artères commerçantes de Londres ont repris vie lundi dans un brouhaha et avec un plaisir non dissimulé.

« –Cela nous manquait le shopping, on n’était pas désespérées mais quand même c’est agréable de faire quelque chose de différent, explique une dame accompagnée d’une amie.

– Ça nous change les idées ! Et puis c’est un peu un retour à la normale ; évidemment c’est bizarre de faire la queue, mais on s’est dit : tout a été fermé pendant des mois, allons faire un tour pour voir. »

Gants, masques et gel hydroalcoolique

Une fois bravées les longues files d’attente, guidés par les marquages au sol et les vigiles portant gants, masques, voire visières, l’expérience est malgré tout très différente. « Évidemment il faut faire la queue, garder ses distances et utiliser du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie. Mais ça a été tellement long d’attendre avant de pouvoir se faire plaisir ! s’exclame cette cliente heureuse. Et puis ils soldent tout, du coup j’ai acheté plein de cadeaux d’anniversaire en avance ! »

Au nombre des plus convoitées, les grandes enseignes de vêtements et d’articles de sport littéralement prises d’assaut, laissant les petits commerçants un peu orphelins, comme ce marchand d’appareils électroniques. « On a vu passer beaucoup de gens mais pas beaucoup de clients ; ça va prendre du temps mais ils reviendront, ça ira ! Relativise-t-il. De toute façon c’est bien de rouvrir, on s’ennuie à la maison. »

