Coronavirus: heurts à la frontière entre la Russie et l’Azerbaïdjan

La police russe (image d'illustration) a utilisé du gaz lacrymogène. REUTERS/Alexander Demianchuk

Texte par : Daniel Vallot Suivre

Des affrontements ont éclaté en début de semaine entre la police russe et des centaines d’Azerbaïdjanais bloqués depuis plusieurs semaines dans la zone frontalière. En cause, l’épidémie de coronavirus, et la décision de fermer la frontière terrestre entre les deux pays.