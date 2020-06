Coronavirus: un tunnel «désinfectant» pour protéger Vladimir Poutine

Le président russe ne veut prendre aucun risque avec le coronavirus. La preuve, l’installation d’un tunnel de désinfection au Kremlin et dans la datcha où il réside la plupart du temps. Désormais, toute personne souhaitant accéder au président russe est obligée d’emprunter ce tunnel, où elle sera aspergée d’un produit désinfectant.

De notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Sur les images diffusées par l’agence Ria Novosti, on aperçoit un homme s’engager dans un sas, avant de se faire asperger de tous côtés par un produit désinfectant. Selon l’agence de presse russe, ce sas a été installé dans la datcha de Vladimir Poutine, la fameuse résidence de Novo-Ogariovo, où il passe le plus clair de son temps depuis le début de la pandémie.

Selon Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, deux autres appareils similaires ont été installés au Kremlin. Le sas de désinfection, fabriqué par un industriel russe, permet également de mesurer la température des visiteurs, et est équipé d’un système de reconnaissance faciale. « Ces mesures sont justifiées et compréhensibles », assure le porte-parole du Kremlin.

Depuis qu’il s’est retranché dans sa datcha moscovite, le président russe n’est apparu en public qu’à deux reprises. Et selon le Kremlin, toute personne susceptible de l’approcher doit être dépistée au préalable. Selon la presse russe, plusieurs invités d’une cérémonie de décoration à laquelle assistait le président russe, le 12 juin dernier, ont même dû observer une période de confinement préalable d’une douzaine de jours.

Sur les images retransmises par la télévision publique, on aperçoit Vladimir Poutine leur serrant la main et leur adresser la parole sans respecter les mesures de distanciation. Malgré les mesures de sécurité adoptées par les autorités russes plusieurs responsables de haut niveau ont contracté le virus, et ont dû être placés en surveillance hospitalière. Parmi eux, Dmitri Peskov et le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.

