Italie: air de fête pour les joueuses de l’Avezzano Calcio avec la réouverture des terrains

Désinfection du terrain Stadio San Paolo de Naples pour la demi-finale de la Coppa Italia, entre Naples et l'Inter Milan, le 12 juin 2020 (image d'illustration).

L’Italie continue peu à peu son déconfinement à pas mesurés. La pratique de sports de contact pour les amateurs est prévue pour le 25 juin au niveau national. La région des Abruzzes (centre) a décidé d’autoriser l’ouverture des terrains de football avec des restrictions. Les joueuses de l’Avezzano Calcio ont sauté sur l’occasion. Reportage sur ces retrouvailles sportives.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Avezzano,

Pas de compétition en vue avant un moment pour cette équipe de 4e division. Pas d’entraînement à proprement parler, simplement un petit match à quatre contre cinq. Malgré la pluie, la partie a des airs de fête.

« C’est un sentiment très fort car cela faisait très longtemps que je n'étais pas entrée sur un terrain, rapporte Elena. On était un peu agitée et émue mais on y est allées. ».

Après trois mois sans fouler le terrain, Luna Maceroni, la capitaine, sent la différence.

« C’est un peu dur de reprendre. Mais, c’est beaucoup de bonheur. On attendait ça depuis la première semaine de confinement, alors à peine ouvert, on est venues de suite. »

En théorie, aller au contact est interdit et le ballon ne peut être porté qu’avec des gants. Dans le club, l’accès aux équipements a aussi été limité explique Laura Seritti qui dirige l’équipe féminine de l’Avezzano Calcio.

« Elles arrivent en tenue. Et bien qu’elles jouent sous la pluie, elles ne peuvent pas prendre de douche car les vestiaires sont interdits. Mais la passion surpasse tout. ».

Une petite contrainte technique pour se rendre compte du niveau, le test confirme la première impression.

« Peut-être que la pause a aidé à réfléchir ou peut-être que vu qu’à la maison le seul entrainement possible ce sont les exercices techniques de base, elles se sont beaucoup améliorées », ajoute Laura Seritti.

Jouer et se faire plaisir, c’est le seul objectif du jour. Mais pour la saison prochaine, elle espère bien que son équipe gagnera le championnat.

► À lire aussi : En Italie, pays ravagé par le coronavirus, un déconfinement progressif

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne